Un spectacle de sons et lumières célèbre à Marseille l'inauguration de la statue de la Bonne Mère de la Basilique Notre-Dame de la Garde, après un chantier de restauration historique. IMAGES
Marseille: spectacle de sons et lumières pour l'inauguration de la Bonne Mère restaurée
