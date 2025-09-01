François Bayrou alerte sur le « chaos » qu’entraînerait sa chute, évoquant l’absence de budget et le spectre d’une crise de la dette. Faut-il y voir un danger immédiat pour la France, ou une dramatisation excessive ? Inquiétudes politiques, dette record, perspectives économiques mondiales, réaction des marchés : l'analyse de l'économiste Marc Touati, président du cabinet ACDEFI, invité de l'émission Ecorama du 1er septembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Marc Touati : "Je prévois une tempête financière le 15 septembre si la dette française est dégradée !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
