Otan: "Des "méga-contrats" truqués?"

information fournie par France 24 22/10/2025 à 06:36

A la Une de la presse, ce mercredi 22 octobre, l’annulation du sommet prévu à Budapest entre Vladimir Poutine et Donald Trump, qui dit ne pas vouloir de «réunion inutile» sur l’Ukraine. Une enquête sur de présumés marchés truqués de ventes d’armes au sein de l’Otan. Un improbable «accord de paix» entre l’Algérie et le Maroc. Et une démonstration de force du PSG.

Guerre en Ukraine
OTAN

