Le Paris SG écrase Leverkusen et prend la tête de la Ligue des champions

information fournie par France 24 22/10/2025 à 07:18

Le Paris Saint-Germain a écrasé le Bayer Leverkusen (7-2). Avec trois victoires en trois matches, le Paris SG est premier au classement.

