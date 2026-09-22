Des Irano-Américains se sont rassemblés devant le siège des Nations unies à New York pour manifester contre le gouvernement iranien actuel, en agitant des drapeaux, en brandissant des pancartes et en scandant des slogans, alors que débute la semaine de haut niveau de la 81e Assemblée générale des Nations unies. Le président iranien Masoud Pezeshkian doit prendre la parole lors de cette réunion mercredi. Pezeshkian sera le plus haut responsable iranien à fouler le sol américain depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, qui a éclaté fin février avec les frappes américano-israéliennes contre l'Iran.
Manifestation contre le gouvernement iranien devant le siège de l'ONU à New York
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