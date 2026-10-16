Des centaines de manifestants défilent dans les rues de Thaïlande alors que la Banque mondiale et le FMI tiennent leurs assemblées annuelles à Bangkok. IMAGES
Manifestation à Bangkok en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale
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