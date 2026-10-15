Le Paris SG a remporté un nouveau match européen extraordinaire (4-2) mercredi 14 octobre sur la pelouse de Manchester City.
Ligue des champions : le PSG remporte le choc face à City
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