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Musk impute à Trump des entraves satellitaires aux opérations militaires de l'Ukraine

information fournie par France 24 15/10/2026 à 12:03

Elon Musk a assuré que tout ralentissement de son service satellitaire en Ukraine était imputable à l'armée américaine et donc au président Donald Trump. L'Ukraine a indiqué subir des restrictions d'utilisation de Starshield, entravant une grande partie de l'action de sa défense antiaérienne et de ses drones, au moment où les interrogations se multiplient sur le soutien américain au pays.

Guerre en Ukraine
Elon Musk
Donald Trump

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2 commentaires

  • 12:30

    @kolporter. il parait que les US ne sont pas impliquer dans la guerre. Comment pourraient ils donc interférer avec les opérations militaires?

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