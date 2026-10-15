Elon Musk a assuré que tout ralentissement de son service satellitaire en Ukraine était imputable à l'armée américaine et donc au président Donald Trump. L'Ukraine a indiqué subir des restrictions d'utilisation de Starshield, entravant une grande partie de l'action de sa défense antiaérienne et de ses drones, au moment où les interrogations se multiplient sur le soutien américain au pays.
Musk impute à Trump des entraves satellitaires aux opérations militaires de l'Ukraine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro