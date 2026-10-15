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Budget, prix de l'énergie et guerre en Ukraine : les enjeux du sommet de l'UE à Bruxelles

information fournie par France 24 15/10/2026 à 12:30

Les dirigeants ​de l'Union européenne se réunissent jeudi 15 octobre pour deux jours à Bruxelles pour un sommet lors duquel ils débattront des moyens de ​freiner les exportations chinoises, de la hausse des prix des l'énergie et du budget du bloc. Le soutien financier européen apporté à l'Ukraine sera aussi au coeur des discussions. Le président ukrainien est d'ailleurs attendu à Bruxelles. Les précisions de Caroline De Camaret, cheffe du service Europe de France 24.

Guerre en Ukraine

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