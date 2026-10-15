Les dirigeants de l'Union européenne se réunissent jeudi 15 octobre pour deux jours à Bruxelles pour un sommet lors duquel ils débattront des moyens de freiner les exportations chinoises, de la hausse des prix des l'énergie et du budget du bloc. Le soutien financier européen apporté à l'Ukraine sera aussi au coeur des discussions. Le président ukrainien est d'ailleurs attendu à Bruxelles. Les précisions de Caroline De Camaret, cheffe du service Europe de France 24.
Budget, prix de l'énergie et guerre en Ukraine : les enjeux du sommet de l'UE à Bruxelles
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