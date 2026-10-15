Les Houthis pro-iraniens du Yémen ont revendiqué mercredi 14 octobre une nouvelle attaque contre l'aéroport de Riyad, quelques heures après l'annonce par l'Arabie saoudite de l'interception d'un missile tiré en direction de la capitale du royaume.
Les Houthis du Yémen revendiquent de nouvelles attaques sur l'Arabie Saoudite
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