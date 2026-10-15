The Big Long : retrouvez l'épisode 7 en replay

information fournie par Boursorama • 15/10/2026 à 11:47

Tout le monde parle d'investissement. Personne ne montre son vrai compte bancaire, ses gains et ses pertes. Jokariz si. Ancien professionnel des marchés, le créateur de contenus a ouvert un compte neuf avec 100.000 € sur BoursoBank. Il va tout montrer en live : création des livrets, compte-titres, stratégie, erreurs, résultats.

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Ce n'est pas un compte démo, c'est un vrai compte. Retrouvez le replay du dernier épisode diffusé le lundi 12 octobre. La thématique abordée lors de l'émission : le Plan d'épargne retraite.