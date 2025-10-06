Plusieurs centaines d'étudiants manifestent dans les rues de la capitale malgache Antananarivo, au 12e jour d'un mouvement de contestation qui a plongé le pays dans une crise politique aiguë, constatent des journalistes de l'AFP. IMAGES
Madagascar : la police réprime une manifestation étudiante
