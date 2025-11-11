Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour discuter de la "pleine application" de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon un communiqué de l'Elysée, qui a reconnu l'Etat palestinien en septembre dernier.
Macron reçoit Abbas à l'Elysée
