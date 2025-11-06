Trois semaines après le retentissant vol de joyaux nationaux au Louvre, la Cour des compte estime dans un rapport que le grand musée avait "privilégié des opérations visibles et attractives" au détriment de la sécurité, relate son premier président Pierre Moscovici.
Le Louvre "a privilégié les opérations visibles et attractives", estime la Cour des comptes
