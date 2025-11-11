 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 10/11/2025

information fournie par Libertify 11/11/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Eiffage , Emeis , Kering , NVIDIA . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

AIRBUS
211,100 EUR Euronext Paris +1,47%
EIFFAGE
108,550 EUR Euronext Paris +0,84%
EMEIS
14,250 EUR Euronext Paris +10,98%
KERING
310,450 EUR Euronext Paris +3,52%
NVIDIA
199,0500 USD NASDAQ +5,79%

L'offre BoursoBank