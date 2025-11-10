Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

Vue aérienne des maisons inondées à Tuguegarao City, dans la province de Cagayan, au nord de Manille, aux Philippines, le 10 novembre 2025, après le débordement d'une rivière suite aux fortes pluies provoquées par le super typhon Fung-wong ( AFP / John DIMAIN )

Des villages submergés et des dizaines de villes sans électricité : les Philippines commencent à évaluer lundi les dégâts après le passage du "super typhon" Fung-wong qui a fait au moins cinq morts et déplacé plus d'un million de personnes dans l'archipel, avant de prendre la direction de Taïwan.

"De nombreuses maisons ont été endommagées et certaines de nos routes principales sont impraticables en raison des glissements de terrain", a décrit à l'AFP Geofry Parrocha, secouriste, depuis la ville de Dipaculao (nord-est) où l'électricité n'est toujours pas rétablie.

Selon lui, les autorités n'ont pu arriver sur les lieux que le lundi matin car dimanche soir, "les pluies étaient fortes et le niveau de l'eau était haut".

Fung-wong s'est abattu dimanche soir sur la côte est du pays, couvrant presque l'ensemble du territoire, quelques jours seulement après le typhon Kalmaegi qui a balayé les îles du centre des Philippines, faisant au moins 224 morts.

La majorité des écoles et des administrations publiques sont fermées lundi sur l'île principale de Luçon, y compris dans la capitale Manille.

- Bilan alourdi -

Le bilan du passage de Fung-wong s'est alourdi lundi, passant de deux à au moins cinq morts.

Deux jumeaux de cinq ans dans la province de Nueva Vizcaya, au nord de Manille, et un homme âgé dans la province montagneuse du nord de Luzon ont été tués dans des glissements de terrain.

Les enfants ont été tués dans la nuit alors que la famille dormait dans leur maison, selon Alvin Ayson, responsable de la protection civile.

Auparavant, les autorités avaient fait état de deux décès.

Le corps d'une femme de 64 ans qui tentait d'évacuer a été retrouvé dans la province de Samar (est), sous des décombres et des arbres, avait déclaré à l'AFP Juniel Tagarino, secouriste à Catbalogan City.

Le bureau de la protection civile a ensuite confirmé la noyade d'une autre personne dans une crue soudaine sur l'île de Catanduanes (nord-est), frappée dimanche matin par des vents violents et des pluies torrentielles, inondant rues et maisons.

"Les vagues ont commencé à rugir vers 07H00 du matin. Quand elles ont frappé la digue, c'était comme si le sol tremblait", a décrit à l'AFP Edson Casarino, 33 ans, habitant de Virac.

Dans la province de Cagayan, le chef des secours, Rueli Rapsing, a déclaré à l'AFP qu'une crue soudaine dans la province voisine d'Apayao avait provoqué le débordement de la rivière Chico, obligeant les habitants à se réfugier en hauteur.

"Nous avons reçu des informations vers six heures du matin (...) indiquant que certaines personnes se trouvaient déjà sur le toit de leur maison", a-t-il déclaré.

- "Le plus violent" -

La plupart ont été secourues mais une vidéo authentifiée par l'AFP montrait certaines toujours prises au piège.

Une femme assise près de sa maison frappée par le "super typhon" Fung-wong, dans la ville de Tuao, aux Philippines, le 10 novembre 2025 ( AFP / John Dimain )

Plus de 5.000 personnes ont également été évacuées avant que la rivière Cagayan n'ensevelisse la petite ville de Tuguegarao, à environ 30 kilomètres de là, a déclaré M. Rapsing.

La mairie a déclaré à l'AFP que le niveau de cette rivière continuait de monter à un rythme d'environ 30 centimètres par heure.

Dans cette province, un habitant de la ville de Tuao, Mark Lamer, 24 ans, a déclaré à l'AFP qu'il s'agissait du "typhon le plus violent qu'il ait jamais connu".

Dans tout le pays, Fung-wong a entraîné l'évacuation de 1,4 million de personnes.

Il doit maintenant se diriger vers Taïwan tout en s'affaiblissant, a indiqué lundi le service météorologique national.

Plus de 350 millimètres de pluie sont attendus en 24 heures, a déclaré à l'AFP le prévisionniste Stan Chang à l'AFP.

La tempête Fung Wong menace les Philippines ( AFP / Valentina BRESCHI )

Près de 5.000 personnes seront évacuées dans trois communes du comté de Hualien (est), a indiqué Lee Kuan-ting, du service d'information du gouvernement local.

Ces communes sont situées près d'un barrage qui a cédé lors des pluies torrentielles provoquées par le super typhon Ragasa en septembre, causant la mort de 19 personnes.

Selon les scientifiques, le dérèglement climatique généré par l'activité humaine rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, plus meurtriers et plus destructeurs.

Des océans plus chauds permettent aux typhons de se renforcer plus vite, quand des températures générales plus élevées entraînent une atmosphère plus humide et donc des pluies plus importantes.