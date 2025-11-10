Inde: au moins huit morts à New Delhi dans l'explosion d'une voiture

Des policiers sur les lieux de l'explosion à Delhi le 10 novembre 2025 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

L'explosion d'une voiture lundi au cœur de New Delhi a fait au moins huit morts et 19 blessés, ont annoncé les autorités de la capitale indienne sans donner de précisions sur les causes de la déflagration.

Si aucune cause officielle n'a été évoquée, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes avaient été dépêchés sur les lieux, près du Fort Rouge, lieu emblématique de la capitale indienne.

Le Premier ministre Narendra Modi a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a assuré "étudier la situation" avec le ministre de l'Intérieur Amit Shah et d'autres responsables.

"Toutes mes condoléances à ceux qui ont perdu leurs proches dans l'explosion à Delhi (...) que les blessés se rétablissent au plus vite", a déclaré M. Modi dans un communiqué.

L'explosion s'est produite en début de soirée au moment où les habitants rentraient du travail, près d'une station de métro, dans un quartier très animé de la vieille ville de Delhi.

Des journalistes de l'AFP ont vu des blessés arriver en ambulances dans un hôpital, à proximité du lieu de l'explosion.

Des véhicules détruits par l'explosion à Delhi le 10 novembre 2025 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )

"Les informations que nous avons reçues des autorités de l'hôpital LNJP indiquent que huit personnes sont décédées jusqu'à présent et 19 ont été blessées", a déclaré à l'AFP le chef adjoint des pompiers, AK Malik.

"Un véhicule à faible vitesse s'est arrêté à un feu rouge - une explosion s'est produite dans cette voiture, et à cause de la déflagration, ceux situés à proximité ont également été endommagés", a déclaré à la presse Satish Golcha, commissaire de police de New Delhi.

- Flaques de sang -

Sur les lieux de la déflagration, des photographes de l'AFP sur place ont vu des flaques de sang au sol.

A l'hôpital, les blessés affluaient au service des urgences.

Une femme s'est effondrée devant le service où son mari avait été admis. "Je ne peux pas le voir comme ça", a-t-elle dit, soutenue par son frère.

Dans un communiqué, le chef de l'opposition, Rahul Gandhi, a jugé "extrêmement bouleversante", la nouvelle de l'explosion.

L'incendie, consécutif à l'explosion, a touché au moins six voitures, ainsi que des tricycles motorisés.

L'hôpital, où les victimes ont été prises en charge, a été bouclé par un important dispositif policier.

Des proches des blessés, inquiets, étaient rassemblés devant l'établissement.

Parmi eux, Musarrat Ansari a raconté que son frère avait été blessé lorsqu'une voiture en flammes a percuté la moto qu'il conduisait.

"Il m'a appelé et m'a dit être blessé à la jambe, qu'il ne pouvait pas marcher", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Le Fort Rouge, qui date du XVIIe siècle, orne des billets de banque et c'est depuis ses remparts que les Premiers ministres s'adressent au pays lors de la fête de l'indépendance.