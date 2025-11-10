La police et une foule se rassemblent sur le site d'une explosion de voiture qui a fait au moins huit morts et 19 blessés à New Delhi, selon les autorités. Si aucune cause officielle n'a été évoquée, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes avaient été dépêchés sur les lieux, près du Fort Rouge, lieu emblématique de la capitale indienne. IMAGES
La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi
