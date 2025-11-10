 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La police sur les lieux d'une explosion de voiture meurtrière à New Delhi

information fournie par AFP Video 10/11/2025 à 20:45

La police et une foule se rassemblent sur le site d'une explosion de voiture qui a fait au moins huit morts et 19 blessés à New Delhi, selon les autorités. Si aucune cause officielle n'a été évoquée, la police a indiqué que des agences de lutte contre le terrorisme et des médecins légistes avaient été dépêchés sur les lieux, près du Fort Rouge, lieu emblématique de la capitale indienne. IMAGES

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les autorités malgaches annoncent avoir déjoué un coup visant le nouveau président

information fournie par France 24 09 nov.
1
2

L'Essentiel politique : "Il y a un accord de stabilité politique jusqu'aux municipales de 2026"

information fournie par France 24 09 nov.
3

Sénégal: Ousmane Sonko critique la gestion de l'APR et veut rassurer la population

information fournie par France 24 09 nov.
4

Ligue 1 : Le PSG s'impose de justesse à Lyon et reprend la tête du classement

information fournie par France 24 07:12
5

Philippines: des arbres déracinés à Manille après le passage du super-typhon Fung-wong

information fournie par AFP Video 11:47
6

Des paquebots en Amazonie pour des délégués de la COP30

information fournie par AFP Video 11:42
7

Le lundi c'est private equity : investir dans l'innovation, c'est risqué ?

information fournie par Boursorama 10:20
8

Philipines: au moins 5 morts après le passage du "super typhon" Fung-wong, en route vers Taïwan

information fournie par AFP 12:18
1

Zohran Mamdani, l'ascension fulgurante d'un outsider

information fournie par AFP 30 oct.
3
2

New York: le phénomène Zohran Mamdani, grand favori pour la mairie

information fournie par AFP Video 30 oct.
1
3

Quand les dessinateurs de BD aident les jeux vidéo à sortir de leur bulle

information fournie par AFP 03 nov.
4

Top 5 IA du 03/11/2025

information fournie par Libertify 04 nov.
5

Mamdani, opposant résolu de Trump, aux portes de la mairie de New York

information fournie par AFP 05 nov.
14
6

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane

information fournie par AFP 04 nov.
7

Yann Jéhanno (Président de Laforêt) : "Malgré la situation politique, 2025 sera une bonne année pour le marché immobilier !"

information fournie par Ecorama 04 nov.
8

En plein scandale, Shein s'apprête à s'installer au BHV à Paris

information fournie par AFP 04 nov.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
3

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
4

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
5

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
6

A la peine, les viticulteurs californiens abandonnent leurs vignes

information fournie par AFP Video 19 oct.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank