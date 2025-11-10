COP30: le président du Giec déclare désormais "presque inévitable" de dépasser 1,5°C de réchauffement

Le président du Giec James Skea à Helsingoer au Danemark le 21 mars 2024 ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

Le président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec) a jugé "presque inévitable" de dépasser à court terme le seuil de 1,5°C de réchauffement, un objectif fixé par l'accord de Paris en 2015, tout en estimant qu'il est "peut-être encore possible" de le limiter.

"Il est désormais presque inévitable que le réchauffement climatique dépasse 1,5°C à court terme, et cela est clairement dû à l'insuffisance des mesures prises en faveur du climat au cours des dernières années et à l'augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre qui en a résulté", a déclaré Jim Skea, président du groupe de chercheurs établissant le consensus scientifique sur le climat, lors d'un message vidéo à l'ouverture de la COP30 à Belem au Brésil.

"Mais il est peut-être encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d'ici à la fin du siècle", a précisé M. Skea, ajoutant que "cela impliquerait des réductions immédiates, profondes et durables des émissions de dioxyde de carbone, ainsi que l'élimination d'une partie importante du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère".

L'ONU et de nombreux climatologues ont déjà reconnu que ce niveau de réchauffement serait atteint prochainement, appelant à faire en sorte que le dépassement soit temporaire, ce qui se compterait en décennies.

Les scientifiques insistent sur le danger de chaque dixième de degré de réchauffement au-delà de +1,5°C, avec des effets imprévisibles pour les écosystèmes et la vie humaine, entre canicules, sécheresses, incendies, inondations, tempêtes, montée du niveau des mers, atteintes à la biodiversité, etc.

L'accord de Paris en 2015 a pour objectif de limiter le réchauffement "bien en dessous" de 2°C, et de maintenir les efforts pour le contenir à 1,5°C, par rapport à la période préindustrielle. Le climat est déjà réchauffé d'environ 1,4°C, selon l'observatoire européen Copernicus.