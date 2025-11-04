 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Décollage réussi pour la fusée européenne Ariane 6 en Guyane
information fournie par AFP 04/11/2025 à 22:33

Le lanceur lourd européen Ariane 6 sur son pas de tir du centre spatial de Kourou en Guyane française, le 4 novembre 2025, peu avant son décollage ( AFP / Ronan LIETAR )

Le lanceur lourd européen Ariane 6 sur son pas de tir du centre spatial de Kourou en Guyane française, le 4 novembre 2025, peu avant son décollage ( AFP / Ronan LIETAR )

Le lanceur lourd européen Ariane 6 a décollé mardi soir du centre spatial de Kourou en Guyane française avec à son bord un nouveau satellite destiné à la surveillance de l'environnement, a constaté sur place un correspondant de l'AFP.

Le décollage a eu lieu à 18H02 locales (21h02 GMT).

Cette mission est le troisième vol commercial d’Ariane 6 depuis sa mise en service l'an dernier.

La fusée emporte à son bord le satellite Sentinel-1D, fabriqué par Thales Alenia Space, dans le cadre du programme Copernicus, composante d’observation de la Terre du programme spatial de l’Union européenne.

Il comprend un instrument radar avancé qui lui permet d’acquérir des images de la surface terrestre quelles que soient les conditions météorologiques y compris au travers des nuages. Il pourra ainsi envoyer des données d’observation de la Terre à toute heure du jour et de la nuit.

Pesant plus de deux tonnes, le satellite doit être placé en orbite héliosynchrone à 693 km d’altitude. La séparation du lanceur et du satellite interviendra 33 minutes et 51 secondes après le décollage.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank