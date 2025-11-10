 Aller au contenu principal
Un colis piégé explose dans une agence Allianz à Montluçon, un blessé
information fournie par AFP 10/11/2025 à 20:39

Une personne a été blessée lundi après-midi par un engin explosif placé dans la boîte aux lettres d'une agence du groupe Allianz à Montluçon (Allier), un acte "condamné avec la plus grande fermeté" par l'assureur allemand.

L'explosion est survenue peu après 14H00 dans le centre de cette ville de 32.000 habitants, alors qu'il n'y avait pas de public dans l'établissement, a indiqué la préfecture de l'Allier dans un communiqué.

"Selon les premiers éléments de l'enquête, l'explosion a eu lieu au moment de la relève du courrier, lors de la manipulation par un collaborateur de l'agence d'un colis déposé dans la boîte aux lettres", a-t-elle ajouté.

"A ce stade, ni les auteurs, ni les motivations de cet acte ne sont connus", a souligné la préfecture.

La victime, blessée par "un engin explosif", est le fils du directeur de l'agence, a précisé à l'AFP le procureur de Montluçon Christian Magret avant de se dessaisir au profit du parquet de Cusset, puisque ce dernier dispose d'un pôle criminel.

Cet homme de 34 ans a été blessé aux bras et au thorax, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Selon la préfecture, deux autres personnes étaient présentes au moment de l'explosion, mais n'ont pas été blessées.

Les trois personnes présentes lors de l'explosion ont été transportées à l'hôpital pour des examens de contrôle.

- "Intolérables" -

Après l'explosion, un périmètre de sécurité a été établi aux abords de l'établissement. Il a ensuite été levé alors que les vérifications se poursuivaient dans l'établissement.

Des démineurs lyonnais, dépêchés avec un hélicoptère de la sécurité civile, sont arrivés vers 17H30 pour vérifier qu'il n'existait pas de risque d'une seconde déflagration, avant de laisser la place aux enquêteurs.

Une quinzaine d'agents de la police scientifique, dont certains en tenue blanche, et de la police judiciaire s'activaient dans la soirée dans et devant l'agence, selon des journalistes de l'AFP sur place.

Contacté par l'AFP, le groupe Allianz a souligné que sa "priorité" était "d’assurer la sécurité des personnes et de sécuriser les lieux", et a apporté son "soutien" à la personne blessée et à ses proches.

"Allianz condamne avec la plus grande fermeté tout acte de violence ou comportement criminel dirigé contre ses collaborateurs, ses opérations ou ses biens. De tels actes sont totalement intolérables et feront l’objet de poursuites", a ajouté le groupe dans un communiqué.

"La sécurité de nos employés et de nos partenaires est une priorité non négociable", a-t-il ajouté, en refusant de commenter les faits pour "préserver l'enquête en cours".

