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Liban : un Casque bleu serbe tué par des tirs de mortier

information fournie par France 24 04/06/2026 à 15:43

Un Casque bleu serbe a été tué dans le sud du Liban où des tirs de mortier ont atteint sa base. Deux autres Casques bleus ont été blessés. Hier, des représentants Libanais et Israéliens réunis à Washington ont convenu de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, sous condition; celle de l'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Un récit de Nicolas Chamontin.

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