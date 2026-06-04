Un Casque bleu serbe a été tué dans le sud du Liban où des tirs de mortier ont atteint sa base. Deux autres Casques bleus ont été blessés. Hier, des représentants Libanais et Israéliens réunis à Washington ont convenu de la mise en œuvre d'un cessez-le-feu, sous condition; celle de l'arrêt complet des tirs du Hezbollah. Un récit de Nicolas Chamontin.
Liban : un Casque bleu serbe tué par des tirs de mortier
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