Des panaches de fumée s'élèvent au-dessus du sud de Beyrouth à la suite d'une frappe israélienne. Une frappe israélienne a visé un appartement situé au sud de Beyrouth, a affirmé une source militaire libanaise à l'AFP, l'armée israélienne disant avoir mené une "frappe ciblée" dans la capitale libanaise. IMAGES
De la fumée s'élève après une frappe israélienne au sud de Beyrouth
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