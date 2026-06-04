Des drones ukrainiens ont touché des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg mercredi, le jour de l'ouverture du traditionnel Forum économique (SPIEF) rassemblant de nombreux responsables russes et étrangers, y compris occidentaux, dans la deuxième ville de Russie. Notre chroniqueur international, Gauthier Rybinski, analyse l'importance de ce "Davos russe" et en quoi il illustre la fragilisation de Vladimir Poutine.
La Russie fragilisée au lancement de son forum économique
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