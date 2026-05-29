Donald Trump a affirmé mercredi ne pas être "satisfait" pour l'instant des propositions de l'Iran en vue d'un accord mettant fin à la guerre, tout en restant évasif sur les négociations en cours.
Trump se dit "pas satisfait" des propositions iraniennes
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