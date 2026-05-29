Trois soirs d’affilée au Stade de France. C'est un exploit inédit pour une artiste francophone. Aya Nakamura entre un peu plus dans l'histoire de la musique. De son enfance à Aulnay-sous-Bois à sa renommée internationale, retour sur le parcours hors norme d'une artiste devenue un phénomène culturel autant que musical. Son style, ses tubes, son influence sur toute une génération, mais aussi les critiques et son incroyable indépendance : comment Aya Nakamura s'est-elle imposée comme l'artiste française la plus écoutée au monde ?
Aya Nakamura au Stade de France : une révolution française
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