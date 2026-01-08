 Aller au contenu principal
Macron dit refuser le "nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme"

information fournie par AFP Video 08/01/2026 à 17:29

Lors de la conférence des ambassadeurs à l'Elysée, Emmanuel Macron dit refuser "le nouveau colonialisme" de grandes puissances tout comme le "défaitisme" ambiant face aux dernières évolutions dans le monde. SONORE

Emmanuel Macron
1 commentaire

  • 18:34

    Il va faire la guerre contre la Russie et la mettre à genoux?

