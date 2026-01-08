Lors de la conférence des ambassadeurs à l'Elysée, Emmanuel Macron dit refuser "le nouveau colonialisme" de grandes puissances tout comme le "défaitisme" ambiant face aux dernières évolutions dans le monde. SONORE
Macron dit refuser le "nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro