Ouvriers et membres du service d'urgence ukrainien déblayaient les décombres lundi après une frappe russe sur une centrale électrique. "J'ai juste envie de pleurer," a confié un ouvrier. Moscou frappe régulièrement le réseau énergétique ukrainien, privant des milliers de foyers de chauffage et d'électricité.
"Envie de pleurer": des ouvriers face aux dégâts de frappes russes sur une centrale électrique
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro