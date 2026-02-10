Tétraplégique, alité dans un préfabriqué médicalisé dans la campagne chinoise, Li Xia ne peut bouger qu'un doigt et un orteil, avec lesquels il dirige pourtant une ferme high-tech via capteurs, caméras et ordinateur.
Paralysé, un Chinois dirige sa ferme d'un simple doigt
