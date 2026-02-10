Un homme de 79 ans a été mis en examen et écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, annonce le procureur de Grenoble Etienne Manteaux lors d'un point presse, le nombre de victimes ayant été établi à partir d'écrits compilés dans une clé USB par le septuagénaire qui évoque des "rapports sexuels" sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans. SONORE
Un septuagénaire écroué pour des viols et agressions sexuelles sur 89 mineurs
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro