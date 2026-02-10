Le Haut‑Commissariat à la stratégie et au plan alerte sur une « menace systémique » que ferait peser la stratégie industrielle de Pékin sur l’économie européenne. Dans un rapport publié ce lundi, l’organisme estime que plus de la moitié de la production manufacturière de l’UE est désormais exposée à une concurrence chinoise jugée insoutenable, bien au‑delà des seuls secteurs du textile ou du bas de gamme. Les explications de Marc Vignaud, journaliste à L'Opinion. Ecorama du 10 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Faut-il taxer à 30% tous les produits chinois pour éviter l’effondrement de notre industrie ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
