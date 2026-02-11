Éric Perrot a décroché la troisième médaille française des Jeux olympiques de Milan-Cortina. Le Norvégien Johan-Olav Botn a remporté l'or.
JO 2026 : Éric Perrot remporte l'argent sur le 20 km individuel en biathlon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro