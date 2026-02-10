Le gouvernement sénégalais a ordonné mardi la fermeture de la cité universitaire de la plus grande université de Dakar, au lendemain de la mort d'un étudiant en médecine lors de heurts violents avec la police, un décès qui suscité l'émoi dans la communauté universitaire. Les étudiants des universités sénégalaises protestent régulièrement ces dernières années contre des retards de paiement de leurs arriérés de bourse, des manifestations émaillées de heurts ponctuels avec la police.
Indignation sur un campus de Dakar après le décès d'un étudiant dans des heurts avec la police
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro