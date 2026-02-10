 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indignation sur un campus de Dakar après le décès d'un étudiant dans des heurts avec la police

information fournie par France 24 10/02/2026 à 22:32

Le gouvernement sénégalais a ordonné mardi la fermeture de la cité universitaire de la plus grande université de Dakar, au lendemain de la mort d'un étudiant en médecine lors de heurts violents avec la police, un décès qui suscité l'émoi dans la communauté universitaire. Les étudiants des universités sénégalaises protestent régulièrement ces dernières années contre des retards de paiement de leurs arriérés de bourse, des manifestations émaillées de heurts ponctuels avec la police.

Vidéos les + vues

1

Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)

information fournie par AFP Video 08 févr.
2

Japon: Takaichi promet un "important changement de politique" après son succès électoral

information fournie par AFP 09 févr.
17
3

Hong Kong sous emprise de la Chine ?

information fournie par France 24 09 févr.
4

Visite du président israélien en Australie: le Premier ministre "anéanti" par les violences

information fournie par AFP 05:40
2
5

USA: Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, refuse de répondre aux questions du Congrès

information fournie par AFP Video 09 févr.
6

JO 2026 : journée blanche pour les Bleus, le couple Cizeron-Fournier Beaudry en tête

information fournie par France 24 07:14
7

Sophie Adenot, astronaute française: "Je me suis accrochée à mes rêves d'enfance"

information fournie par France 24 06:13
8

Cuba au bord de l’asphyxie : pénurie de carburant, vols perturbés et économie au ralenti

information fournie par France 24 11:05
1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
2

Au procès en appel du RN et de ses cadres, parole à la défense

information fournie par AFP 04 févr.
4
3

Procès des assistants FN: "compliqué pour la présidentielle" pour Marine Le Pen (député RN)

information fournie par AFP Video 04 févr.
4

Sophie Binet juge que sa mise en examen est "soutenue et financée par l'extrême-droite"

information fournie par AFP Video 04 févr.
2
5

Enseignante poignardée en classe: le collégien explique qu'il avait "trop de haine"

information fournie par AFP 04 févr.
2
6

Après l'agression d'une professeure, le traumatisme au collège de Sanary-sur-Mer

information fournie par AFP Video 04 févr.
7

Minneapolis, bastion contre la politique migratoire de Donald Trump

information fournie par AFP Video 04 févr.
8

Soumission chimique: le combat de Leïla Chaouachi pour les victimes

information fournie par AFP Video 04 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
3

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank