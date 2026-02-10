La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre américaine des représentants mais s'est dite prête à le faire en échange d'une grâce présidentielle de Donald Trump.
Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump
