Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

10/02/2026

La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre américaine des représentants mais s'est dite prête à le faire en échange d'une grâce présidentielle de Donald Trump.

Donald Trump
L'offre BoursoBank