Le Premier ministre Sébastien Lecornu appelle à "respecter le temps de l'enquête" dans l'affaire Lyhanna après le meurtre de la collégienne de 11 ans et reconnait devant le Sénat des "dysfonctionnements qui n'ont rien à voir avec un problème de moyens", précisant que cela ne signifique pas "qu'il n'y a pas un sujet de moyens pour l'institution judiciaire". IMAGES
Lyhanna: Lecornu reconnaît des "dysfonctionnements"
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