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Lula réélu pour un quatrième mandat: "Un revirement historique"

information fournie par France 24 26/10/2026 à 07:35

A la Une de la presse, ce lundi 26 octobre, la réélection, au Brésil, du président Lula pour un quatrième mandat. Les réactions, en France, au lancement officiel de la campagne de Marine Le Pen, la candidate du RN, pour la présidentielle de 2027. Le Rassemblement national, accusé par la gauche d’avoir nourri le racisme de l’auteur présumé de l’attentat qui a tué une personne et blessé plusieurs autres, à Trappes, en banlieue parisienne, vendredi dernier.

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