Avec plus de forces de l'ordre et des défilés strictement encadrés, les manifestations du 24 octobre se sont déroulées globalement dans le calme en France, malgré quelques heurts, bien loin des violences qui avaient entachées la mobilisation sociale de la semaine dernière.
France : manifestations massives loin des violences de la semaine dernière
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