La candidate à la présidentielle Marine Le Pen déclare en meeting à Orléans qu'elle ne souhaitait pas "refaire la France d'avant" mais "construire la France de demain", en défendant la thématique centrale de son programme: "la renaissance pour la France". SONORE
"Je ne vous propose pas de refaire la France d'avant", promet Marine Le Pen
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