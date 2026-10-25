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Congrès du RN: plusieurs personnes expulsées pendant le discours de Bardella

information fournie par AFP Video 25/10/2026 à 18:47

Des agents de sécurité expulsent plusieurs personnes pendant le discours de Jordan Bardella lors du congrès du RN à Orléans. La veille, des frictions avaient opposé des militants et des journalistes de Mediapart qui avaient été expulsés de la salle par le service d'ordre du parti. IMAGES

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2 commentaires

  • 25 octobre 21:25

    quel besoin ont-ils de les frapper ? défoulement ? agressivité naturelle ? si c'est ça le terreau de la renaissance de la France, j'ai peur que Le Pen fasse renaître la France des heures très sombres du milieu du 20 ème siècle.

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