Des agents de sécurité expulsent plusieurs personnes pendant le discours de Jordan Bardella lors du congrès du RN à Orléans. La veille, des frictions avaient opposé des militants et des journalistes de Mediapart qui avaient été expulsés de la salle par le service d'ordre du parti. IMAGES
Congrès du RN: plusieurs personnes expulsées pendant le discours de Bardella
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