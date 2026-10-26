En RD Congo, l’Assemblée nationale adopte à nouveau la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum. Un texte qui encadre notamment la possibilité de réviser la Constitution ou d’en adopter une nouvelle. L’opposition dénonce une manœuvre qui pourrait ouvrir la voie à un troisième mandat de Félix Tshisekedi.
RD Congo : la proposition de loi fixant les conditions d’organisation du référendum adoptée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro