"On est donc venu dans la zone autorisée par la préfecture pour montrer qu'on ne laisserait pas la place au Rassemblement National" : près d'une centaine de militants antifascistes manifestent en marge du congrès du parti d'extrême droite, organisé à Orléans (Loiret), alors que Marine Le Pen s'apprête à y prononcer son premier grand discours de campagne. IMAGES
Orléans: plusieurs dizaines de manifestants rassemblés contre le congrès du RN
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