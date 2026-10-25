Congrès du RN: Orléans préservée des incidents, le maire lève les restrictions

Un barrage dressé par des gendarmes sur un pont à Orléans, où s'est tenu le congrès du Rassemblement national, le 25 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les manifestations à Orléans contre le congrès du Rassemblement national se sont déroulés sans incident et le maire a annoncé dimanche la levée immédiate de toutes les mesures de restriction qui ont paralysé la ville durant le week-end.

"C'est une réussite à 100%, la violence de rue n'a pas eu droit de cité à Orléans", s'est réjoui le maire divers droite de la ville, Serge Grouard.

"Zéro heurt, zéro débordement, zéro commerce abîmé ou pillé. J'en suis très satisfait. J'avais dit que nous ne laisserions pas Orléans être la proie de casseurs, de pilleurs", a-t-il déclaré lors d'un point presse en fin d'après-midi.

Des CRS procèdent à des contrôles sur un quai en gare d'Orléans en marge du congrès du Rassemblement national (RN) dans la ville, le 25 octobre 2026 ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Toutes les mesures restrictives, notamment les interdictions de circulation et le couvre-feu instauré la nuit pour les mineurs de moins de 15 ans, vont être levées, a-t-il ajouté.

Ces derniers jours, M. Grouard et les autorités craignaient un week-end sous très haute tension, dans le sillage des scènes de violences du 17 octobre, alors qu'Orléans accueillait un congrès du Rassemblement national et des milliers de manifestants antifascistes.

Quelque 3.000 policiers et gendarmes ont été déployés dans la cité johannique, la fermeture des commerces et les restrictions de circulation lui donnant des allures de ville en état de siège.

Des militants antifascistes rassemblés devant le centre de rétention administrative (CRA) d'Orléans, le 25 octobre 2026, alors que se tient le congrès du RN à quelques kilomètres de là ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

La préfecture a interdit dimanche tout rassemblement sur un large périmètre à Orléans, ainsi que dans plusieurs communes aux alentours, au lendemain d'un défilé anti-RN qui a réuni, dans le calme, entre 13.000 et 26.000 personnes selon les sources.

Dimanche en début d'après-midi, une centaine de militants antifascistes se sont tout de même réunis en dehors de ce périmètre, devant le centre de rétention administrative (CRA).

Ils se trouvaient à environ quatre kilomètres du Co'Met, l'arène de 10.000 places où la patronne du RN, Marine Le Pen, entend franchir une nouvelle étape de sa campagne pour l'élection présidentielle.

Le cortège a scandé "R comme racistes, N comme nazis, à bas, à bas, à bas le RN" ou "C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers. C'est les fachos qu'il faut virer", ont constaté des journalistes de l'AFP.

Il s'est ensuite élancé en direction d'Olivet, une commune voisine. Un petit groupe a très brièvement bloqué la route départementale D2020 dans un moment de confusion durant lequel quelques coups de matraques ont été donnés par les forces de l'ordre.

Des militants antifascistes rassemblés à Orléans, le 25 octobre 2026, alors que se tient le congrès du RNP à quelques kilomètres de là ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Les militants ont ensuite marché dans le calme et sous grosse escorte policière. Un hélicoptère et la CRS 8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines, ont été notamment mobilisés.

Pour Fleur, 29 ans, "on ne peut pas laisser un parti fasciste faire un congrès comme si de rien n'était, comme si c'était un parti classique et lambda".

Ce rassemblement non déclaré entendait "dire que jamais nous ne laisserons le Rassemblement National et tous les fachos venir dans n'importe quelle ville de France, de l'Europe et du monde entier", a déclaré Delphine, du collectif Ciao Fachos.