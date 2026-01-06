De la neige tombe sur le centre de Londres alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, les températures sont descendues jusqu'à -10,9°C à Shap, dans le nord-est de l'Angleterre et la couche de neige a atteint 52 cm à Tomintoul dans le nord de l'Écosse, selon le Met Office. IMAGES
Londres : chutes de neige alors qu'une vague de froid frappe le Royaume-Uni
