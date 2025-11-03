 Aller au contenu principal
Ligue des champions: l'invincible Bayern pour le PSG

information fournie par AFP Video 03/11/2025 à 20:03

Le PSG dispute mardi l'affiche de la 4e journée de Ligue des champions contre le Bayern Munich, aux 15 victoires en 15 matches.

