Une frappe israélienne réduit un immeuble en ruines dans le sud de Beyrouth, alors que la capitale libanaise est secouée par des explosions au septième jour d'une guerre qui s'intensifie au Moyen-Orient. Plus tôt, les autorités libanaises ont annoncé qu'au moins 217 personnes avaient été tuées depuis lundi et que des dizaines de milliers d'autres avaient été déplacées.
Liban: une frappe réduit un immeuble en ruines dans la banlieue sud de Beyrouth
