Kiev enverra "prochainement" au Moyen-Orient des experts militaires en drones

Un militaire ukrainien répare un drone intercepteur dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 22 janvier 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Kiev va envoyer "prochainement" des militaires au Moyen-Orient pour aider les Etats-Unis et leurs alliés à contrer les frappes de drones iraniens, a indiqué vendredi à l'AFP un responsable ukrainien, espérant en retour un soutien diplomatique et militaire face à la Russie.

Les autorités ukrainiennes cherchent à faire valoir sur la scène internationale leur expérience technologique acquise depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, où le recours massif aux drones a, de façon spectaculaire, remplacé l'arsenal militaire classique.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé jeudi que les Etats-Unis avaient sollicité le soutien de Kiev pour se protéger des drones iraniens utilisés dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient déclenchée par les frappes israélo-américaines en Iran. Washington n'a, de son côté, fait aucune déclaration.

"L'arrivée de militaires ukrainiens dans le golfe Persique est attendue prochainement", a indiqué à l'AFP ce responsable ukrainien sous couvert d'anonymat. Des négociations sont en cours afin de "déterminer" comment réaliser cette mission, a-t-il ajouté.

En échange, Kiev espère obtenir des missiles pour ses systèmes américains Patriot, les seuls capables d'abattre les missiles balistiques utilisés par Moscou contre l'Ukraine, ainsi qu'un soutien diplomatique face au Kremlin, a expliqué le responsable.

Un membre de l’escadron d’interception du 3e corps d’armée tient un drone intercepteur utilisé pour se protéger des attaques de drones russes, dans un lieu tenu secret près des lignes de front de l’est de l’Ukraine, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ed JONES )

Des pourparlers pour mettre fin au conflit en Ukraine, le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième guerre mondiale, ont débuté fin novembre sous la médiation des Etats-Unis mais n'ont pas permis à ce stade d'avancée concrète.

"Nous avons besoin de missiles pour les Patriot, de financement pour la production d'armes pour notre propre défense, ainsi que d'un soutien diplomatique pour mettre fin à la guerre ici", a énuméré le responsable.

Kiev dispose d'une expérience importante pour lutter contre ces appareils car la Russie utilise massivement de tels drones - de conception iranienne, mais désormais fabriqués en Russie - pour bombarder le territoire ukrainien.

- "Grand intérêt" -

Quasiment chaque nuit, des centaines de ces appareils frappent ses zones résidentielles et infrastructures essentielles.

Caractéristiques techniques et usages du drone explosif iranien Shahed-136 ( AFP / Guillermo RIVAS PACHECO )

Manquant de moyens pour les abattre, les Ukrainiens ont fini par mettre au point toute une gamme de drones d'interception bon marché, efficaces et considérés comme parmi les plus avancés au monde, permettant de les détruire en vol.

"La partie américaine a fait la demande, ils ont dit: +s'il vous plaît+" et "l'Ukraine a accepté de fournir une telle aide", a indiqué le responsable ukrainien à l'AFP.

Il s'est cependant refusé à donner des détails sur ce projet de mission, notamment le nombre de militaires censés y prendre part.

"En ce moment même, tout est en train d'être défini", a dit le responsable. "Nous ne pouvons pas en révéler les détails".

Un haut responsable de l'industrie ukrainienne de défense a déclaré de son côté à l'AFP qu'il y avait "un grand intérêt" pour les systèmes ukrainiens de lutte antidrone de la part de "canaux privés et publics" de pays du Golfe.

"Il ne s'agit pas seulement de produits ou d'appareils, mais aussi de solutions complexes qui comprennent des appareils, des solutions, des équipes", a déclaré ce responsable s'exprimant lui aussi sous le couvert de l'anonymat.

Selon lui, ces requêtes proviennent d'Arabie saoudite, du Qatar et des Emirats arabes unis, ainsi que des Etats-Unis.

"Cela nous confère un grand pouvoir géopolitique. Cela nous donne un siège aux côtés de ces grandes puissances géopolitiques, donc c'est très important pour nous et pour notre pays", a estimé cette source.

Selon elle, des solutions pourraient être fournies d'ici "quelques jours à quelques semaines".