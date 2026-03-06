Le Sénégal décide de réguler les médias et des réseaux sociaux, avec la création d'un Conseil national de régulation des médias. Cette nouvelle instance sera chargée de superviser l’audiovisuel, mais aussi, et surtout, les plateformes numériques, avec un pouvoir de sanction élargi, ce que dénonce l'opposition. Les explications de notre correspondant à Dakar, Elimane Ndao.
Le Sénégal régule les réseaux sociaux, l'opposition "inquiète"
