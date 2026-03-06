Lens continue de rêver. Toujours en lice pour le titre de champion de France, les Sang-et-Or peuvent aussi croire à une victoire finale en Coupe de France. Les hommes de Pierre Sage ont battu Lyon aux tirs au but en quarts de finale de la coupe nationale. Ils affronteront Toulouse en demi-finales.
Coupe de France : Lens se qualifie en demi-finales, au détriment de Lyon
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro