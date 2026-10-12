"La démocratie a parlé et le résultat est sans appel, je suis donc ce soir le candidat de la gauche démocratique à l'élection présidentielle de 2027", réagit le leader de Place publique Raphaël Glucksmann après sa large victoire (66,17% des voix) dès le premier tour de la primaire sociale-démocrate.
Glucksmann, "candidat de la gauche démocratique" qui "pourra battre" l'extrême droite
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