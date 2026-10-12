Depuis une petite tente de fortune installée dans le centre de la bande de Gaza, une équipe s'emploie à inventorier et préserver l'une des ressources les plus précieuses de ce territoire palestinien dévasté par la guerre: les semences locales.
"Une lueur d'espoir": à Gaza, une banque de semences renaît dans les ruines de la guerre
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